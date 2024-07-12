Fenerbahçe - En Nesyri: İşte son durum

Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer gündemi olan Youssef En-Nesyri'yle görüşmeler olumlu ilerliyor. Faslı oyuncu kararını değiştirmezse bu transfer kısa süre içerisinde açıklanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe - En Nesyri: İşte son durum
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12 Temmuz 2024 14:11
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 14:14
Fenerbahçe'de golcü listesinde ilk sırada yer alan Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun yok ve görüşmeler olumlu devam ediyor.

KISA SÜREDE AÇIKLANABİLİR

Faslı futbolcu ile İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya da ilgileniyor. Fenerbahçe ile görüşmeleri olumlu devam eden Youssef En-Nesyri, kararını değiştirmezse sarı-lacivertliler golcü futbolcunun transferini kısa süre içerisinde açıklayacak.

SEVILLA PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2020 yılından bu yana Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri, İspanyol temsilcisinde çıktığı 196 maçta 73 gol attı ve 7 asist yaptı.

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