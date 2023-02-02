Fenerbahçe Emre Demir'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'in lisansı çıkarıldı.
Sarı lacivertlilerin bonservis bedeli ödemeden ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini taahüt ederek kadrosuna kattığı Emre Demir'in lisansı TFF'de onaylandı.
Emre Demir, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Adana Demirspor maç kafilesine dahil edilmemişti.
Sarı lacivertlilerin bonservis bedeli ödemeden ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini taahüt ederek kadrosuna kattığı Emre Demir'in lisansı TFF'de onaylandı.
Emre Demir, teknik direktör Jorge Jesus tarafından Adana Demirspor maç kafilesine dahil edilmemişti.
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