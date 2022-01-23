Fenerbahçe, deplasmanda tam 20 puan kaybetti

Fenerbahçe, bundan önceki son 5 karşılaşmada da deviremediği Sivasspor önünde son olarak 15 Mart 2019'da evinde 2-1 galip gelen gelirken, ardından 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etmişti. Dün de galip gelemedi.



Sivasspor, Fenerbahçe karşısında son 6 karşılaşmada büyük üstünlük kurarken, sarı lacivertlilere karşı hiç yenilgi almadı.



FENERBAHÇE GURBETTE 20 PUAN KAYBETTİ



Süper Lig'de öne geçtiği maçta zorlu deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1'lik skorla berabere kalan Fenerbahçe'de dış sahalardaki kayıplar devam ediyor.



Ligde geride kalan 23 haftada 37 puan toplayan sarı lacivertliler, kaybettiği 32 puanın 20'sini deplasmanlarda yaşadı. Taraftarının önünde, kendi evinde oynadığı 11 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 21 puan toplamayı başaran sarı lacivertli takım, buna karşın bu performansını dış sahadaki müsabakalarda sürdüremedi.



Kanarya, rakiplerine konuk olduğu 12 karşılaşmada 4'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan aldı. Fenerbahçe, son deplasman galibiyetini 29 Kasım 2021'de 2-1'lik skorla ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde almıştı.





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