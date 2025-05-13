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Fenerbahçe'den PSG'ye çifte çıkartma!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almakla kalmayıp, PSG'nin gözden çıkardığı yıldız forvet Randal Kolo Muani'yi de kadrosuna katmak istiyor.

calendar 13 Mayıs 2025 08:38
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den PSG'ye çifte çıkartma!
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Fenerbahçe'de yönetim, seçim gündemi ve muhalefetin imza çalışmalarıyla meşgul olsa da, gelecek sezonun kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler transferde rotayı Paris'e çevirdi. 

SKRINIAR İÇİN İLK HAMLE

Devre arasında kiralanan Milan Skriniar'ın performansından memnun kalan yönetim, Slovak savunmacının bonservisini alma konusunda kararlı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'ya bu sürecin hızlandırılması yönünde talimat verdi. PSG ile yapılan görüşmelerde Skriniar transferi masanın ilk maddesi olacak.

MUANI SÜRPRİZİ

Ancak Fenerbahçe'nin hedefi sadece Skriniar değil. Gol yollarında etkili bir ismi kadroya katmak isteyen yönetim, 2023 yılında PSG'nin 95 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani'yi de gündemine aldı. Ocak ayında Juventus'a kiralanan Fransız yıldız için İtalyan kulübü satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor.

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

Muani'nin PSG'de yeni sezon planlamasında yer almaması, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Yönetim, bu transferde kiralama formülü üzerine çalışıyor. Plan, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu ekleyerek PSG'yi ikna etmek.

PERFORMANSI

26 yaşındaki golcü, sezonun ilk yarısında PSG ile çıktığı 10 lig maçında 2 gol ve 1 asist üretti. Juventus formasıyla ise Serie A'da 14 maça çıkıp 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

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