Fenerbahçe'den, Mourinho'nun eski öğrencisine takip

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı. Mourinho'nun direktifleri sonrasında harekete geçen yönetim, bir dönem geleceğin yıldızı adlandıran o yıldızı istiyor.
GÖZLER GREENWOOD'DA
Fenerbahçe, gelecek sezon transferde adından çokça bahsettirmek istiyor. Bunun için sarı-lacivertli kurmaylar, bir dönem geleceğin yıldızı denilen Mason Greenwood'u listesine aldı.
Kanarya, İngiliz devlerinden Manchester United forması giyen oyuncu için kiralık+satın alma opsiyonlu teklif vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmesi bekleniyor.
SICAK BAKIYOR
Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyordu. Geçtiğimiz sezon Gefate'de kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız 10 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.
GÖZLER GREENWOOD'DA
Fenerbahçe, gelecek sezon transferde adından çokça bahsettirmek istiyor. Bunun için sarı-lacivertli kurmaylar, bir dönem geleceğin yıldızı denilen Mason Greenwood'u listesine aldı.
Kanarya, İngiliz devlerinden Manchester United forması giyen oyuncu için kiralık+satın alma opsiyonlu teklif vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmesi bekleniyor.
SICAK BAKIYOR
Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyordu. Geçtiğimiz sezon Gefate'de kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız 10 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.
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