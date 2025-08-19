19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Fenerbahçe'den Karşıyaka'ya gitti!

Karşıyaka, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık geçiren Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki Samet Seymen Sargın'ı kadrosuna kattı.

Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transferde gençlere yönelen Karşıyaka, 15'inci takviye olarak Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'a imza attırdı.

2017'de altyapısına adım attığı sarı-lacivertlilerde 2023'te profesyonel olan Samet Seymen, 10 kez U17 Milli Takımı'nda forma giydi. Genç futbolcu ay-yıldızlı kadroda 2022 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda da görev yaptı.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de Balıkesirspor'a kiralanan oyuncu, 10 lig, 3 play-off maçında süre aldı.

Transferde daha önce Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü, Bayram Kılıç, Erhan Öztürk, Harun Kaya, Mehmet Güneş, Hamza Küçükköylü, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan ve Erol Zöngür'e imza attıran Karşıyaka, Manisa FK'dan stoper Muhammet Ensar Akgün'le ilgili girişimlerini sürdürüyor.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
