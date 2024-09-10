Fenerbahçe'den gurbetçi hamlesi: Umut Tohumcu

Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen 20 yaşındaki gurbetçi Umut Tohumcu için görüşmelere başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den gurbetçi hamlesi: Umut Tohumcu
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10 Eylül 2024 12:24
Kadrosuna önemli yıldızları katan Fenerbahçe, gelecek vaat eden potansiyelli oyuncular için nabız yokluyor. Bu isimlerden biri de Umut Tohumcu...

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen 20 yaşındaki gurbetçi için görüşmeler başladı.

HOFFENHEIM'İN İSTEĞİ

Alman kulübü, sol açıkta da forma giyebilen merkez orta saha oyuncusu için 7 milyon eurodan kapıyı açarken, sonraki satıştan yüksek bir pay istedi. Sarı-Lacivertliler, rakamları düşürmeye çalışıyor.



BU SEZON SÜRE ALAMADI

Hoffenheim altyapısındn yetişen Umut Tohumcu, geçen sezon 20 maçta forma giydi; bu sezon ise henüz süre alamadı.  

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