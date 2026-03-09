Fenerbahçe'den Guendouzi - Torreira tepkisi

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Topbaş, Matteo Guendouzi'nin sarı kart gördüğü 90+5'teki golden sonra sevinci ile birlikte Lucas Torreira'nın Corendon Alanyaspor maçı sonrası sevincinin fotoğraflarını paylaştı.
Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, bu görsellerle birlikte "Adalet, kuralların doğru uygulanması ve herkesin yazılı kurallara karşı eşit olması anlamına gelir! Sadece adil rekabet istiyoruz!" paylaşımında bulundu.
