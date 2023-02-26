Fenerbahçe'den duygulandıran paylaşım!

Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerin fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!" açıklaması yapıldı.Sarı lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz! İnanıyoruz, biliyoruz; Yaşaran gözler umut dolacak, En güzel yarınlar bizim olacak!" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.