Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yaşının ilerlemesi sebebiyle forvet arayışlarına başladı. Gündemde fırsat transferi olarak Liverpool'dan Darwin Nunez var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
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28 Mart 2025 08:41
Son güncelleme 28 Mart 2025 08:46
Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücumu çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Liverpool'un gözden düşen 25 yaşındaki Uruguaylı santrforu Darwin Nunez'i gündeme aldı.

Liverpool'a geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Nunez, yeni teknik direktör Arne Slot ile de iyi anlaşamıyor. Son Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'ye karşı penaltı kaçırarak takımının elenmesine sebep olan forvetten hocası umudunu kesti.

KİRALIK HAMLESİ

Fenerbahçe, bunu fırsat olarak görerek 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Liverpool formasını 40 kez giyen Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 

 
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