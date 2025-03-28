Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücumu çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Liverpool'un gözden düşen 25 yaşındaki Uruguaylı santrforu Darwin Nunez'i gündeme aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Liverpool'a geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Nunez, yeni teknik direktör Arne Slot ile de iyi anlaşamıyor. Son Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'ye karşı penaltı kaçırarak takımının elenmesine sebep olan forvetten hocası umudunu kesti.
KİRALIK HAMLESİ
Fenerbahçe, bunu fırsat olarak görerek 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Liverpool formasını 40 kez giyen Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Liverpool'a geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Nunez, yeni teknik direktör Arne Slot ile de iyi anlaşamıyor. Son Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'ye karşı penaltı kaçırarak takımının elenmesine sebep olan forvetten hocası umudunu kesti.
KİRALIK HAMLESİ
Fenerbahçe, bunu fırsat olarak görerek 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Liverpool formasını 40 kez giyen Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.