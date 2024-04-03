Fenerbahçe'den cezalara itiraz!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Tahkim Kurulu toplanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den cezalara itiraz!
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03 Nisan 2024 17:07
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından ceza alan iki oyuncusu için harekete geçti.

Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Tahkim Kurulu, iki futbolcunun cezasını görüşmek için bir araya gelecek.

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