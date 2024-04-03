Fenerbahçe'den cezalara itiraz!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından ceza alan iki oyuncusu için harekete geçti.
Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Tahkim Kurulu, iki futbolcunun cezasını görüşmek için bir araya gelecek.
Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Tahkim Kurulu, iki futbolcunun cezasını görüşmek için bir araya gelecek.
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