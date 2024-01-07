çalışmalarına devam edeniçin İngiltere'deniddiası geldi.İngiliz Daily Mail gazetesi,iddia etti.Haberde;denildi.Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı- formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans ortaya koydu.28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ise Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.