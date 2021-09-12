Fenerbahçe'de zorlu virajda plan 21 puan

Fenerbahçe dolu dizgin başladığı sezonda yüksek tempolu bir sürece giriyor. Lig ve Avrupa'da oynadığı 5 maçından da zaferle ayrılan sarı lacivertliler, 22 gün içinde 7 karşılaşmada ter dökecek.Ligde 5, Avrupa'da 2 sınav verecek Fenerbahçe'de hedef 21 puanlık pastada fire vermemek. Bugün sahasında Sivas'ı konuk edecek Fenerbahçe, 16 Eylül'de Eintracht Frankfurt deplasmanıyla Avrupa Ligi'ne merhaba diyecek.Almanya'dan döndükten sadece üç gün sonra Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de mesai 23 Eylül'de Kadıköy'deki Giresun karşılaşmasıyla devam edecek. 26 Eylül'de Hatay'a gidecek sarı lacivertliler, eylülün son günü Kadıköy'de Olimpiakos'la kozlarını paylaşacak, bu maçtan üç gün sonra da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Vitor Pereira, "Bu zorlu periyottan hasarsız çıkarsak hem ligde hem de Avrupa'da hedefimize ulaşırız" diye konuştu.12 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Sivasspor16 Eylül Avrupa Ligi / E. Frankfurt-Fenerbahçe19 Eylül Süper Lig / Başakşehir-Fenerbahçe23 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Giresunspor26 Eylül Süper Lig / Hatayspor-Fenerbahçe30 Eylül Avrupa Ligi / Fenerbahçe-Olimpiakos3 Ekim Süper Lig / Fenerbahçe-Kasımpaşa