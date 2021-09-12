Fenerbahçe'de zorlu virajda plan 21 puan

Fenerbahçe hem lig hem Avrupa'da zorlu bir koşuya çıkıyor. Bugün Sivas'la başlayacak maraton öncesi Vitor Pereira "Bu maçlar gidişatımızı belirleyecek" dedi

Haber; Türkiye
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Fenerbahçe'de zorlu virajda plan 21 puan
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12 Eylül 2021 12:13
Fenerbahçe dolu dizgin başladığı sezonda yüksek tempolu bir sürece giriyor. Lig ve Avrupa'da oynadığı 5 maçından da zaferle ayrılan sarı lacivertliler, 22 gün içinde 7 karşılaşmada ter dökecek.

Ligde 5, Avrupa'da 2 sınav verecek Fenerbahçe'de hedef 21 puanlık pastada fire vermemek. Bugün sahasında Sivas'ı konuk edecek Fenerbahçe, 16 Eylül'de Eintracht Frankfurt deplasmanıyla Avrupa Ligi'ne merhaba diyecek.

HEPSİNİ KAZANABİLİRİZ

Almanya'dan döndükten sadece üç gün sonra Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de mesai 23 Eylül'de Kadıköy'deki Giresun karşılaşmasıyla devam edecek. 26 Eylül'de Hatay'a gidecek sarı lacivertliler, eylülün son günü Kadıköy'de Olimpiakos'la kozlarını paylaşacak, bu maçtan üç gün sonra da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Vitor Pereira, "Bu zorlu periyottan hasarsız çıkarsak hem ligde hem de Avrupa'da hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

F.Bahçe'nin kritik 7 maçı
12 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Sivasspor
16 Eylül Avrupa Ligi / E. Frankfurt-Fenerbahçe
19 Eylül Süper Lig / Başakşehir-Fenerbahçe
23 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Giresunspor
26 Eylül Süper Lig / Hatayspor-Fenerbahçe
30 Eylül Avrupa Ligi / Fenerbahçe-Olimpiakos
3 Ekim Süper Lig / Fenerbahçe-Kasımpaşa 




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