Fenerbahçe'de Zinchenko seferi!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertliler, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yapmış ve futbol direktörü Devin Özek de Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu.
İKİ KULÜP ANLAŞTI
Yaklaşık bir haftadır süren bu görüşmelerde sarı-lacivertliler, Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. İki kulüp şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladı.
GÖZLER, ZINCHENKO'NUN KARARINDA
Gözler şimdi Zinchenko'nun vereceği karara çevrildi. Hem Arsenal hem de Fenerbahçe, Ukraynalı oyuncuyu ikna etmek için çaba sarf ediyor.
JOSE MOURINHO DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da devreye girdi ve Zinchenko'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
23 MAÇA ÇIKTI
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta 1, gol atıp 1 de asist yaptı.
