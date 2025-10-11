10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-5
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-0
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-0
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-0

Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde yolların ayrılacağı futbolcular belli oldu.

calendar 11 Ekim 2025 10:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken bir yandan da devre arası transfer planlamasını şekillendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, hem gelecek isimler hem de takımdan ayrılması planlanan futbolcular konusunda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

TEDESCO'NUN TEK DERDİ: ZAMAN

Göreve geldiği günden bu yana takımı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcayan Domenico Tedesco, adeta Samandıra'ya kamp kurdu. Ekibiyle birlikte günün büyük bölümünü tesislerde geçiren İtalyan teknik adam, oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak bireysel performanslarını artırmaya çalışıyor.

Tedesco, aynı zamanda rakip analizlerini bizzat yürütüyor ve kafasındaki oyun planını oturtmak için saha çalışmalarına büyük önem veriyor. Genç teknik adamın en büyük sıkıntısı ise "zaman"... Yönetimin tüm ısrarlarına rağmen Samandıra'dan ayrılmayan Tedesco, takımın performansını ikinci yarıya kadar istediği seviyeye taşımayı hedefliyor.


GİDENLER LİSTESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ciddi bir kadro revizyonu bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre, ilk etapta Becao ve Bartuğ Elmaz'ın gönderilmesi planlanıyor.

Yabancı oyuncular arasında ise Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En Nesyri'nin durumları yapılacak takviyelere göre şekillenecek.

Özellikle Szymanski ve En Nesyri'ye gelen teklifler yönetim tarafından değerlendirilecek. Tedesco'nun da onay vermesi halinde, bu iki yıldız isimden elde edilecek gelirle yeni transferler için bütçe oluşturulması düşünülüyor.

YOĞUN KIŞ DÖNEMİ KAPIDA

Ocak ayında hem ayrılıklar hem de takviyelerle birlikte Fenerbahçe'de yoğun bir dönem yaşanacak. Yönetim, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.