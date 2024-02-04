Fenerbahçe'de veda kararı!

Fenerbahçe, 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırıyor.
MENAJERİNE "KULÜP BUL" TALİMATI
Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerine, 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kulüp bulmasını söyledi.
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Peres'in lisansını çıkarmamıştı.
Fenerbahçe'de toplam 23 maçta süre bulan Peres, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
MENAJERİNE "KULÜP BUL" TALİMATI
Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerine, 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kulüp bulmasını söyledi.
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Peres'in lisansını çıkarmamıştı.
Fenerbahçe'de toplam 23 maçta süre bulan Peres, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.