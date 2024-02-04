Fenerbahçe'de veda kararı!

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'e veda etmeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun menajerine sezon sonunda Peres için kulüp bulması söylendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de veda kararı!
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04 Şubat 2024 13:23
Son güncelleme 04 Şubat 2024 13:29
Fenerbahçe, 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres ile yollarını ayırıyor.

MENAJERİNE "KULÜP BUL" TALİMATI

Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerine, 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kulüp bulmasını söyledi.

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında Peres'in lisansını çıkarmamıştı.

Fenerbahçe'de toplam 23 maçta süre bulan Peres, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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