Fenerbahçe'de varsa yoksa Karagümrük maçı

Beşiktaş yenilgisi sonrası taşların yerinden oynadığı Fenerbahçe'de Kayserispor maçında alınan 4-1'lik galibiyet ve Türkiye Kupası yarı finali, krizi 'şimdilik' rafa kaldırdı. Sarı-lacivertli takım için asıl belirleyici maç, pazartesi günkü Karagümrük sınavı olacak.



KULAKLARINIZI TIKAYIN



Kayserispor ile oynanan kupa maçında taraftarların protesto ettiği Valencia, Arao, Mert Hakan ve İrfan Can ile görüşen Jesus "Kulaklarınızı tıkayın, işinize bakın" dedi.



Pivot santrforu tercih etmeyen Jesus'un verdiği şansı iyi değerlendirip 1 gol – 2 asist üreten Serdar Dursun'a Karagümrük sınavında da ilk 11 gözüktü. Sağ kanattaki Ferdi-Emre uyumu dikkat çekti. Jesus, bu ikiliyi bozmayabilir.



DEFANSTA SORUN VAR



Kanarya bu sezon 25 maçın 9'unda kalesini kapatabildi. Savunma dizilişi (üçlü-dörtlü olarak) sürekli değişirken Fenerbahçe 16 maçta 30 gol yedi (Ortalama 1.2). Jesus, sezonun kalan bölümünde defans kurgusu ile özel olarak ilgilenecek.









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