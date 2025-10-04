Fenerbahçe'de transfer planı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçiyor.
Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları da başlıyor.
TEDESCO İLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco'nun son iki maçta ortaya konan futbol ile mücadeleden memnun olduğu ancak devre arasında aksayan bölgelere takviye yapılacağı öğrenildi.
Sadettin Saran, İtalyan teknik adamla kısa süre içerisinde bir toplantı yapacak ve geniş çaplı bir liste hazırlayarak transfer çalışmalarına erken başlayacak.
