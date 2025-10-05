Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
EDERSON'UN YOKLUĞUNAD KALEYİ TARIK ÇETİN DEVRALDI
Kaleci Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Tarık Çetin eldivenleri devraldı.
5 KURTARIŞLA MAÇI TAMAMLADI
Genç file bekçisi, özellikle yaptığı kritik hamlelerle öne çıktı ve mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayarak kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, güven verdi!
Fenerbahçe'de kaleci Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan Tarık Çetin, Samsunspor karşısında mücadeleyi 5 kurtarışla tamamladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ederson'dan kötü haber: Kale Tarık Çetin'in!
-
9
Mert Hakan Yandaş'dan Samsunspor taraftarı ile tartışma!
-
8
Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi!
-
7
Sevilla'dan Barcelona'ya farklı tarife!
-
6
Fenerbahçe'de sistem değişiyor!
-
5
Icardi'den tartışma yaratan paylaşım!
-
4
Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!
-
3
Galatasaray'dan Singo açıklaması!
-
2
Dominik Livakovic, İspanya'da umduğunu bulamadı
-
1
Samsunspor - Fenerbahçe: 11'ler
- 22:35 Thomas Reis: "Daha fazlasını hak ettik"
- 22:29 Edson Alvarez'den sakatlığı için açıklama!
- 22:26 Mouandilmadji: "Atmış olduğumuz gol ofsayt değildi"
- 22:24 Semedo: "Büyük fırsat teptik!"
- 22:18 Samsunspor'dan hakem tepkisi!
- 22:10 Fenerbahçe'de Tarık Çetin, güven verdi!
- 22:10 Tedesco'dan Fenerbahçe'de kötü seri
- 21:58 Göztepe, seriyi 8 maça çıkardı!
- 21:57 Fenerbahçe, Samsun'da suskun!
- 21:50 Samsunspor'un penaltısı VAR sonrası iptal!
- 21:20 Mert Hakan Yandaş'dan Samsunspor taraftarı ile tartışma!
- 21:17 Fenerbahçe'ye kötü haber: Skriniar
- 21:04 La Liga'da Filistin'e destek: Bask kulüplerinden ortak protesto
- 20:59 Karşıyaka'dan Basketbol Süper Ligi'nde siftah!
- 20:58 Burak Yılmaz: "Kazandık ama ayaklarımız yere sağlam basmalı"
- 20:57 Napoli geriden gelerek kazannmasını bildi!
- 20:57 Marcel Licka: "Bir numaralı eşşek benim!"
- 20:45 Halil Umut Meler, gol iptal nedenini açıkladı!
- 20:42 Bursaspor'da Adem Çağlayan istifa etti!
- 20:31 Monaco, Nice'e karşı geri dönüşü tamamlayamadı!
- 20:27 Hamburg, Mainz'ı sahadan sildi!
- 20:25 Manchester City, Haaland'la üç puana uzandı!
- 19:55 Arda Turan'lı Shaktar'a sahasında şok!
- 19:27 Domenico Tedesco'dan Ederson açıklaması!
- 19:23 Sevilla'dan Barcelona'ya farklı tarife!
- 19:06 Gaziantep FK, seriyi sürdürdü!
- 19:03 Samsunspor - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:57 Yüksel Yıldırım: "Hakem konuşulmasın"
- 18:42 Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
- 18:35 Gedson Fernandes'in golü Spartak Moskova'ya yetmedi!
- 18:30 Stuttgart, Heidenheim engelini tek golle geçti
- 18:13 Toulouse, Lyon'u Emersonn'la yıktı!
- 18:12 Recep Uçar: "Öne geçtiğimiz maçı berabere bitirdiğimiz için mutlu değiliz"
- 18:07 Şota Arveladze: "Sonuçtan memnun değiliz"
- 18:05 Glint Manisa Basket, farklı kazandı!
- 18:03 Iğdır FK seriye bağladı: 4'te 4
- 18:02 Trabzonspor, Ünye Kadın SK'yi 2 golle geçti
- 18:02 Donyell Malen yıldızlaştı, Aston Villa iki golle kazandı!
- 18:01 Everton, Crystal Palace'ın serisini bitirdi!
- 17:58 Roma'dan üst üste 3. galibiyet!
- 17:57 Sivasspor-Serik Spor maçından gol sesi çıkmadı
- 17:56 Wolverhampton'a 86'da şok!
- 17:56 Bologna, Pisa'yı farklı geçti
- 17:54 Newcastle United, sahasında Postecoglou'yu üzdü!
- 17:46 Galatasaray GAİN, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 5 golle geçti!
- 17:38 Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor'u mağlup etti!
- 17:30 Ederson'dan kötü haber: Kale Tarık Çetin'in!
- 17:21 Fenerbahçe'nin 'Her Deplasman Bir Okul' projesi Samsun'dan başladı
- 17:16 Melikgazi Kayseri Basketbol, DaMelikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale'yi farklı geçtirdanel Çanakkale Belediyespor'u farklı geçti
- 17:09 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası sona erdi
- 17:06 Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u mağlup etti
- 16:56 Alaves, Elche'yi 3 golle devirdi!
- 16:44 Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
- 16:44 Formula 1'de kazanan isim Russell!
- 16:40 Bodrum Yarı Maratonu tamamlandı
- 16:35 Trabzonspor'da omurga sabit, sistem şekilleniyor
- 16:29 Futbolda milli mesai başlıyor
- 16:27 Yüksekova Spor Kulübü ve Fatih Vatan Spor yenişemedi!
- 16:25 "Eker I Run Koşusu" Bursa'da yapıldı
- 16:24 Kasımpaşa - Konyaspor maçında beraberlik!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City, Haaland'la üç puana uzandı!
Donyell Malen yıldızlaştı, Aston Villa iki golle kazandı!
Everton, Crystal Palace'ın serisini bitirdi!
Bologna, Pisa'yı farklı geçti
Wolverhampton'a 86'da şok!
Newcastle United, sahasında Postecoglou'yu üzdü!
Amorim'den kaleci tercihi için açıklama!
Liverpool için her şey tersine döndü!
Arsenal'den Kenan Yıldız'a yakın takip!
Athletic Bilbao'dan Filistin'e özel destek
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3