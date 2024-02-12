Fenerbahçe'de Tadic şanssızlığını kırdı

En son 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Sırp yıldız Dusan Tadic, sonrasında forma giydiği 11 karşılaşmada sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Son penaltılardan da yararlanamayan Tadic, Alanya karşısında bu şanssızlığını da kırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tadic şanssızlığını kırdı
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12 Şubat 2024 09:40
Bu sezon savunma performansıyla da öne çıkan Fenerbahçe için Alanya karşısındaki 2-2'lik beraberlik hayal kırıklığına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 20 Aralık'ta 4-3 kazanılan Kayseri maçından sonra ilk kez bir karşılaşmada 1'den fazla gol yedi.

Tadic döndü

Haftalardır suskun kalan Dusan Tadic, Alanya karşısında attığı golle geriye düşen takımı adına skoru eşitleyen isimdi. En son 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Sırp yıldız, sonrasında forma giydiği 11 karşılaşmada sadece 2 asistlik katkı verebilmişti.

Beşiktaş'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşayan Tadic, aynı maçta bir penaltıdan yararlanamayıp, ardından Spartak Trnava ve İstanbulspor maçlarında da beyaz noktada hayal kırıklığına uğramıştı. Uzun süren şanssızlığını kıran Tadic'in performansı Alanyaspor karşısında da  beraberliği getirse de galibiyete yeterli olmadı. 

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