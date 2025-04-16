Fenerbahçe'de sistem de değişti yıldızlar da...

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Teknik direktör Jose Mourinho haftalardır uygulamaya koyduğu 3'lü defans anlayışından vazgeçt, 4'lüye döndü. 4-1'lik galibiyet sonrasında aynı sistemle oynanan Sivas maçı da 3-1 kazanıldı. Bu kararla yıldızlar da değişti.
3-4-1-2 sisteminde harikalar yaratan Oğuz Aydın ve Kostic kulübeye çekildi.
YENİ GÖZDE OLDULAR
Jose Mourinho'nun yeni prensleri Osayi ve Allan Saint-Maximin oldu.
Sözleşmesini uzatmadığı için gözden düşen Nijeryalı sağ bek, yeniden formasını kavuşurken Portekizli hoca ile sosyal medya üzerinden atışan Fransız kanat da barış sağladıktan sorna 2 maçtır takımın en iyilerinden oldu.
Teknik direktör Jose Mourinho haftalardır uygulamaya koyduğu 3'lü defans anlayışından vazgeçt, 4'lüye döndü. 4-1'lik galibiyet sonrasında aynı sistemle oynanan Sivas maçı da 3-1 kazanıldı. Bu kararla yıldızlar da değişti.
3-4-1-2 sisteminde harikalar yaratan Oğuz Aydın ve Kostic kulübeye çekildi.
YENİ GÖZDE OLDULAR
Jose Mourinho'nun yeni prensleri Osayi ve Allan Saint-Maximin oldu.
Sözleşmesini uzatmadığı için gözden düşen Nijeryalı sağ bek, yeniden formasını kavuşurken Portekizli hoca ile sosyal medya üzerinden atışan Fransız kanat da barış sağladıktan sorna 2 maçtır takımın en iyilerinden oldu.