Fenerbahçe'de sistem de değişti yıldızlar da...

3'lü savunmada Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri Oğuz Aydın ve Filip Kostic, 4'lü defansa geçilince kulübeye çekildi. Osayi ve Saint-Maximin, Portekizli hocanın prensleri haline geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de sistem de değişti yıldızlar da...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2025 11:26
Trabzonspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşandı.

Teknik direktör Jose Mourinho haftalardır uygulamaya koyduğu 3'lü defans anlayışından vazgeçt, 4'lüye döndü. 4-1'lik galibiyet sonrasında aynı sistemle oynanan Sivas maçı da 3-1 kazanıldı. Bu kararla yıldızlar da değişti.

3-4-1-2 sisteminde harikalar yaratan Oğuz Aydın ve Kostic kulübeye çekildi.

YENİ GÖZDE OLDULAR

Jose Mourinho'nun yeni prensleri Osayi ve Allan Saint-Maximin oldu.

Sözleşmesini uzatmadığı için gözden düşen Nijeryalı sağ bek, yeniden formasını kavuşurken Portekizli hoca ile sosyal medya üzerinden atışan Fransız kanat da barış sağladıktan sorna 2 maçtır takımın en iyilerinden oldu. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery