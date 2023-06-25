Fenerbahçe'de Samatta için karar zamanı

Fenerbahçe, geçen sezon Belçika temsilcisi Genk'e kiralık gönderdiği ve bu sezon kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta için karar zamanı
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25 Haziran 2023 10:17
Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.

Sarı-lacivertli kulübe geri dönen Tanzanyalı oyuncu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. 2021'de 6 milyon euro'ya alınan Samatta, eğer kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Samatta, 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

Tanzanyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 

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