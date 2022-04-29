Fenerbahçe'de Salih Özcan harekatı

Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Şartlar masaya yatırıldı. Sezon sonunda Köln ile anlaşma zemini aranacak. Salih Özcan yeni teknik direktöre sunulacak. Onay verilmesi halinde çalışmalar da başlayacak. Bundesliga'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Salih Özcan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 7 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 24 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç yıldızın sezon sonunda Köln'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2016 yılından beri Köln'de forma giyen yıldız futbolcu Türk Milli Takımı formasını da 1 kez giydi. Salih Özcan, 29 Mart'ta oynanan İtalya maçında 27 dakika sahada kalmıştı.