Fenerbahçe'de Ocak ayı operasyonu: Jorginho

Yazdöneminialmadan kapatan, bu pozisyon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, ocak ayında ön libero takviyesi için mesai harcayacak. Listenin başında ise daha önce de Kanarya'nın listesinde olan Jorginho var.İngiliz basını, Arsenal'de Teknik Direktör Mikel Arteta'nın planları arasında yer almayan oyuncunun ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atabileceğini yazdı. Lefootenbref adlı sitedeki haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Chelsea'den Arsenal'e 11.30 milyon euro bedelle giden Jorginho, istediği süreyi alamıyor. Başarılı orta saha, bu sezon 5 maçta toplam 75 dakika süre aldı. İlk 11 şansı bulamayan Jorginho, herhangi bir skor katkısı veremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31'lik oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro.