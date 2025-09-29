Fenerbahçe'de Nene, rekor kırdı!

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Antalyaspor karşısında rekor kırdı.
REKOR KIRDI
Nene, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında +5 şut pası veren (5), 5+ pas arası yapan (6) ve 5+ sahipsiz top kazanan (5) ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
Karşılaşmanın ardından Nene, "Biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olacağız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor" dedi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki Malili oyuncu, 1 gol kaydetti.
