29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Fenerbahçe'de Nene, rekor kırdı!

Fenerbahçe'nin Malili forvet oyuncusu Dorgeles Nene, Antalyaspor karşısında şut pası rekoru kırdı.

calendar 29 Eylül 2025 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 09:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Nene, rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Antalyaspor karşısında rekor kırdı.

REKOR KIRDI

Nene, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında +5 şut pası veren (5), 5+ pas arası yapan (6) ve 5+ sahipsiz top kazanan (5) ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Karşılaşmanın ardından Nene, "Biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olacağız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor" dedi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki Malili oyuncu, 1 gol kaydetti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.