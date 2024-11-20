Fenerbahçe'de mutlu son: İrfan Can imzalıyor

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yeniden anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de mutlu son: İrfan Can imzalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 11:48
Son güncelleme 20 Kasım 2024 11:49
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe yönetimi yeniden anlaştı.

İki aydır süren görüşmelerde ücretine iyileştirme isteyen milli futbolcunun 2+1 yıllık imza atacağı ve maaşının da ikiye katlanarak 2 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.

BONUSLAR DA EKLENECEK

Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği ifade edildi. Yeni anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

BU SEZON İRFAN CAN

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI

Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery