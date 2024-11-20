Fenerbahçe'de mutlu son: İrfan Can imzalıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe yönetimi yeniden anlaştı.
İki aydır süren görüşmelerde ücretine iyileştirme isteyen milli futbolcunun 2+1 yıllık imza atacağı ve maaşının da ikiye katlanarak 2 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.
BONUSLAR DA EKLENECEK
Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği ifade edildi. Yeni anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
BU SEZON İRFAN CAN
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI
Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
İki aydır süren görüşmelerde ücretine iyileştirme isteyen milli futbolcunun 2+1 yıllık imza atacağı ve maaşının da ikiye katlanarak 2 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.
BONUSLAR DA EKLENECEK
Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği ifade edildi. Yeni anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
BU SEZON İRFAN CAN
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
2021'DE TAKIMA KATILMIŞTI
Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe ve Başakşehir'deki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2020-2021 sezonu devre arasında Fenerbahçe, Kahveci'yi 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.