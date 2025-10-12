12 Ekim
Fenerbahçe'de motivasyon ve disiplin seferberliği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kondisyon eksikliği nedeniyle takımın kilit oyuncularıyla bire bir görüşme yaptı. İtalyan hoca, "Çok yeteneklisiniz ama daha fazla çalışmalısınız" diyerek takımı ayağa kaldırmak için düğmeye bastı.

calendar 12 Ekim 2025 10:55
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de motivasyon ve disiplin seferberliği!
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımın önemli oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Tedesco'nun özel olarak görüştüğü isimler Marco Asensio, Anderson Talisca, Fred, Milan Skriniar, Mert Hakan ve Cenk Tosun.

"ÇOK YETENEKLİ FUTBOLCULARSINIZ"



40 yaşındaki teknik adamın, "Çok yetenekli futbolcularsınız... Takımı ayağa kaldırabilecek potansiyele sahipsiniz. Ancak daha fazla çalışmanız lazım. Şu an kondisyon seviyeniz yeterli değil " ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

edesco'nun, Mourinho döneminde birçok futbolcunun yeterli seviyede çalışmadığını tespit ettiği ve bu durumu raporladığı da gelen bilgiler arasında. Teknik heyetin kondisyon ve antrenman verilerine dayalı analizler yaptığı, belirlenen eksikler nedeniyle bazı oyuncularla özel görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

DİZGİNLERİ ELİNE ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco takımın kritik isimleriyle yaptığı görüşmede kritik uyarılarda bulundu. İtalyan hocanın başta Asensio ve Talisca olmak üzere Fred, Skiniar, Cenk Tosun ve Mert Hakan'a tavsiyelerde bulunduğu dikkat çekti.



