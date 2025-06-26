Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı netleşti!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hızla devam ederken, Fenerbahçe'de takımdan ayrılması muhtemel isimler de gündemdeki yerini koruyor. Bu isimlerden biri olarak uzun süredir adı geçen Mert Hakan Yandaş için kulüp son kararını verdi.



Mert Hakan Yandaş, eline ulaşan bazı transfer tekliflerini sarı-lacivertli yönetime iletti. Ancak Fenerbahçe cephesi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun takım için önemli bir figür olduğunu belirterek bu tekliflere kapıyı kapattı.



Yönetim, Mert Hakan'a 2025 yazında sona erecek sözleşmesinin sonuna kadar kadroda kalacağı mesajını iletti. Böylece deneyimli futbolcunun en az bir sezon daha sarı-lacivertli formayı giymesi kesinleşmiş oldu.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla toplam 149 maça çıktı. Yandaş bu karşılaşmalarda 11 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.