Fenerbahçe'de Livakovic'in yüzü Zufic ile daha çok gülüyor!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'da daha önce birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'in teknik ekibe katılmasıyla birlikte büyük bir rahatlama yaşadı.
Sarı lacivertliler özellikle Samsunspor ve Alanyaspor maçlarında ceza sahası dışından yenilen gollerin ardından teknik kadroya takviye yapmaya karar verirken Livakovic'in talebiyle Dinamo Zagreb'de beraber çalıştıkları 44 yaşındaki Zufic, sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ekibine dahil edildi.
BÜYÜK ZORLUK GİDERİLDİ
İngilizcesi yetersiz olduğu için antrenmanlarda ciddi zorluklar yaşayan ve kaleci antrenörünün talimatlarını tercüman aracılığıyla anladığı için zorlanan Hırvat kaleci, Sandro Zufic'in göreve gelmesiyle en büyük eksikliğini de gidermiş oldu. Benzer dilleri olduğu için takımda Boşnakça, Slovence ve Sırpça konuşan Edin Dzeko, Rade Krunic, Miha Zajc, Dusan Tadic ile rahatlıkla anlaşan Livakovic, antrenman sırasında kaleciler ayrılıp farklı bir çalışma yaptıkları için dil bariyeri ile karşılaşıyordu.
Livakovic ile Zufic, Dinamo Zagreb'de 3 yıl birlikte çalışırken ikilinin Fenerbahçe'de bir araya gelmesinin ardından Hırvat eldivenin performansında yükselme bekleniyor. 29 yaşındaki Dominik Livakovic bu sezon Dinmo ve Fenerbahçe'de toplam 33 resmi maçta kaleyi korurken 35 kez kez topu ağlarında gördü. Hırvat eldiven bu maçların 14'ünde rakiplere gol izni vermedi. Bu gollerin 20'sini Süper Lig'de çıktığı 23 maçta yiyen Livakoviç'in maç başı gol yeme oranı 0.9 olurken, maç başı kurtarış oranı ise 1.9 oldu.
Sarı lacivertliler özellikle Samsunspor ve Alanyaspor maçlarında ceza sahası dışından yenilen gollerin ardından teknik kadroya takviye yapmaya karar verirken Livakovic'in talebiyle Dinamo Zagreb'de beraber çalıştıkları 44 yaşındaki Zufic, sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ekibine dahil edildi.
BÜYÜK ZORLUK GİDERİLDİ
İngilizcesi yetersiz olduğu için antrenmanlarda ciddi zorluklar yaşayan ve kaleci antrenörünün talimatlarını tercüman aracılığıyla anladığı için zorlanan Hırvat kaleci, Sandro Zufic'in göreve gelmesiyle en büyük eksikliğini de gidermiş oldu. Benzer dilleri olduğu için takımda Boşnakça, Slovence ve Sırpça konuşan Edin Dzeko, Rade Krunic, Miha Zajc, Dusan Tadic ile rahatlıkla anlaşan Livakovic, antrenman sırasında kaleciler ayrılıp farklı bir çalışma yaptıkları için dil bariyeri ile karşılaşıyordu.
Livakovic ile Zufic, Dinamo Zagreb'de 3 yıl birlikte çalışırken ikilinin Fenerbahçe'de bir araya gelmesinin ardından Hırvat eldivenin performansında yükselme bekleniyor. 29 yaşındaki Dominik Livakovic bu sezon Dinmo ve Fenerbahçe'de toplam 33 resmi maçta kaleyi korurken 35 kez kez topu ağlarında gördü. Hırvat eldiven bu maçların 14'ünde rakiplere gol izni vermedi. Bu gollerin 20'sini Süper Lig'de çıktığı 23 maçta yiyen Livakoviç'in maç başı gol yeme oranı 0.9 olurken, maç başı kurtarış oranı ise 1.9 oldu.
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