Fenerbahçe'de Livakovic geri dönüyor!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dominik Livakovic'in Konyaspor karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic geri dönüyor!
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11 Ocak 2025 11:48
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic, geri dönüşe hazırlanıyor.

Hırvat file bekçisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Livakovic, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.

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