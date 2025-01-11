Fenerbahçe'de Livakovic geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic, geri dönüşe hazırlanıyor.
Hırvat file bekçisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Livakovic, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.
Hırvat file bekçisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Livakovic, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.