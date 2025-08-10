10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'de lider eksikliği!

Dzeko ve Tadic'in ayrılığından sonra Fenerbahçe'de saha içi liderlik yapacak isim eksikliği yaşanıyor.

calendar 10 Ağustos 2025 10:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de lider eksikliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'de, takım içindeki belirsizlikler sürüyor.

Dzeko ve Tadic gibi yıldızları kaybeden Fenerbahçe'de en büyük problemlerden biri lider eksikliği. Savunmada Skriniar tecrübesiyle bu açığı kapatıyor, ancak hücumdaki sıkıntıyı çözecek oyuncuyu henüz bulamayan Jose Mourinho'nun eli kolu bağlandı.

MOURINHO DÜŞÜNCELİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun saha içi liderleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılıkları takımda tahmin edilenden çok daha ciddi bir boşluk yarattı. Özellikle hücum hattında yaşanan bu liderlik eksikliği, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu düşündürüyor. Geçen sezon sarı- lacivertli ekip, sıkışan oyunlarda çözümü Dzeko ve Tadic'in tecrübesine bırakıyordu.


KİM SORUMLULUK ALACAK?

Dzeko'nun atak başlangıçlarında üstlendiği rol, hücum organizasyonlarında belirleyici olmuştu. Tadic de hem saha içi yönlendirmeleri hem de pas kalitesiyle oyunun akışını değiştiren isimdi. Savunma hattına Skriniar tecrübe kazandırılmış olsa da hücumda liderlik vasfı taşıyan oyuncu eksikliği hissediliyor. Takımın oyun kurulumunda ve kriz anlarında sorumluluk alacak bir figürün olmaması, F.Bahçe'nin oyun kimyasını bozuyor.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.