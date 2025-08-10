Fenerbahçe'de lider eksikliği!

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'de, takım içindeki belirsizlikler sürüyor.
Dzeko ve Tadic gibi yıldızları kaybeden Fenerbahçe'de en büyük problemlerden biri lider eksikliği. Savunmada Skriniar tecrübesiyle bu açığı kapatıyor, ancak hücumdaki sıkıntıyı çözecek oyuncuyu henüz bulamayan Jose Mourinho'nun eli kolu bağlandı.
MOURINHO DÜŞÜNCELİ
Fenerbahçe'de geçen sezonun saha içi liderleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılıkları takımda tahmin edilenden çok daha ciddi bir boşluk yarattı. Özellikle hücum hattında yaşanan bu liderlik eksikliği, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu düşündürüyor. Geçen sezon sarı- lacivertli ekip, sıkışan oyunlarda çözümü Dzeko ve Tadic'in tecrübesine bırakıyordu.
KİM SORUMLULUK ALACAK?
Dzeko'nun atak başlangıçlarında üstlendiği rol, hücum organizasyonlarında belirleyici olmuştu. Tadic de hem saha içi yönlendirmeleri hem de pas kalitesiyle oyunun akışını değiştiren isimdi. Savunma hattına Skriniar tecrübe kazandırılmış olsa da hücumda liderlik vasfı taşıyan oyuncu eksikliği hissediliyor. Takımın oyun kurulumunda ve kriz anlarında sorumluluk alacak bir figürün olmaması, F.Bahçe'nin oyun kimyasını bozuyor.
