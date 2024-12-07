Fenerbahçe'de Lewandowski gerçeği!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun veto ettiği yıldızın Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Lewandowski gerçeği!
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07 Aralık 2024 10:31
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında transfer itirafında bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.

ROBERT LEWANDOWSKI

Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Polonyalı golcü, 22 gol attı ve 2 asist yaptı.

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