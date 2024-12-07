Fenerbahçe'de Lewandowski gerçeği!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında transfer itirafında bulunmuştu.
Acun Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.
ROBERT LEWANDOWSKI
Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.
Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Polonyalı golcü, 22 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Acun Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. 'Ne düşünüyorsun?' dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu. Bu ismin kim olduğu ortaya çıktı.
ROBERT LEWANDOWSKI
Mourinho'ya teklif edilen yıldız oyuncunun Barcelona forması giyen Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.
Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Polonyalı golcü, 22 gol attı ve 2 asist yaptı.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!