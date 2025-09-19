19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Fenerbahçe'de kongre heyecanı başlıyor

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı Cumartesi günü başlıyor. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı olağanüstü genel kurulda 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede 30 bine yakın katılımla kulüp tarihinin yeni rekorunun kırılması bekleniyor.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de kongre heyecanı başlıyor
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Eylül ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.
 
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.
 
Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.
 
Kongre, saat 10.30'da başlayacak.
 
OTURUMA BAŞKAN SEÇİLECEK
 
Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek.
 
Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.
 
MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK
 
Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.
 
Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.
 
BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
 
İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.
 
Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.
 
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
 
İKİ BAŞKAN ADAYI
 
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
 
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
 
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
 
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
 
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
 
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
 
Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.
