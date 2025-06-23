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Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi!

Fenerbahçe'de kombine yenileme dönemi geldi, taraftarların yoğun ilgisi var.

calendar 23 Haziran 2025 17:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi!
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Fenerbahçe'nin 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yer değişikliği süreci, taraftarların yoğun ilgisiyle başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yer değişikliği hakkı bugün saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde mevcut koltuklarını güncellemiş olmaları gerekiyor. Aksi takdirde satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Yer değişikliği sürecinin tamamlanmasının ardından, Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler 24 Haziran Salı günü saat 10.00'dan, 25 Haziran Çarşamba günü saat 09.00'a kadar öncelikli kombine alım hakkından yararlanabilecek.


Genel satışlar ise 25 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Öğrenci tribünü kombine kartları ise 26 Haziran Perşembe günü aynı saat aralığında satışa sunulacak.


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