Fenerbahçe'de kombine fiyatları açıklandı

Fenerbahçe, 2023-24 futbol sezonu kombine fiyatlarını ve satış dönemi tarihlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kombine fiyatları açıklandı
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21 Haziran 2023 19:33
Son güncelleme 21 Haziran 2023 20:09
Fenerbahçe, yeni sezon kombine satış dönemi ve fiyatlandırma listesini açıkladı.

Fenerbahçe'de yenileme sürecinin 22 Haziran Perşembe günü başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 Haziran Perşembe günü başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

 



 

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