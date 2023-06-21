Fenerbahçe'de kombine fiyatları açıklandı

Fenerbahçe, yeni sezon kombine satış dönemi ve fiyatlandırma listesini açıkladı.
Fenerbahçe'de yenileme sürecinin 22 Haziran Perşembe günü başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 Haziran Perşembe günü başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:
Fenerbahçe'de yenileme sürecinin 22 Haziran Perşembe günü başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 Haziran Perşembe günü başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.
Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:
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