'nin yıldız isimlerinden, St.Gilloise deplasmanında'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor...Sırp futbolcu, sezona çok iyi başladıktan sonra performans düşüşü yaşamıştı. Tadic, kritik haftalara girilirken yeniden formunu artırmayı başardı. Deneyimli oyuncu son 4 lig maçında 1 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı. İsmail Kartal, zaman zaman öğrencisine gereğinden fazla forma verdiği için eleştirildi. Ancak Kartal,diyerek ondan vazgeçmedi.Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu Union Saint-Gilloise deplasmanında da futbolcusuna fazlasıyla güveniyor. Dusan Tadic, kariyerinde tam 96 Avrupa maçında ter döktü. Bu tür karşılaşmalardaki tecrübesi fazlasıyla yüksek. 35 yaşındaki yıldız, yarınki mücadelede İsmail Kartal'ın saha içindeki sağ kolu olacak.Tadic, hücumlara patronluk edecek, tempoyu gerekli anlarda yükseltip düşürecek ve arkadaşlarını yönlendirecek. İsmail Kartal'ın taktik çalışmalar sırasında öğrencilerine sık sık Tadic'in talimatlarını takip etmeleri yönünde uyardığı öğrenildi. Sırp futbolcu, isabetli ortaları ve milimetrik paslarıyla rakip savunmanın kilidini açma konusunda da kritik role sahip olacak. Dusan Tadic bu sezon 42 resmi karşılaşmada görev yaptı, 12 kez ağları havalandırırken, 11 de asist katkısı sağladı.