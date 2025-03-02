Fenerbahçe'de kale komutanı: İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon iki kez sakatlık geçiren Dominik Livakovic'in yokluğunu aratmadı.
A Milli Takım yetkililerinin de durumunu yakından takip ettiği sarılacivertli eldiveni teknik direktör Jose Mourinho as kalecisi Livakovic iyileşmesine rağmen kullanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sürekli değişen savunma bloğu ve oyun formasyonuna karşın uyumuyla dikkat çeken 1.93'lük file bekçisi, Süper Lig'de 8 Avrupa'da 4, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertli formayı 13 karşılaşmada terletti ve karnesiyle göz kamaştırdı.
0.92'LİK ORTALAMA YAKALADI
Üç kulvarda birden çıktığı zor müsabakalarda kalesini başarıyla savunan İrfan Can, rakiplerin çektiği 50 isabetli şutun 38'ini kurtardı ve %76'lık değeriyle takımını ayakta tutan isimlerden oldu. Filelerinde 12 gol görürken maç başı gol yeme oranını 1'in altında (0.92) tutmayı başardı. Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada kalesine duvar örerek performansını taçlandırdı.
26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon iki kez sakatlık geçiren Dominik Livakovic'in yokluğunu aratmadı.
A Milli Takım yetkililerinin de durumunu yakından takip ettiği sarılacivertli eldiveni teknik direktör Jose Mourinho as kalecisi Livakovic iyileşmesine rağmen kullanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sürekli değişen savunma bloğu ve oyun formasyonuna karşın uyumuyla dikkat çeken 1.93'lük file bekçisi, Süper Lig'de 8 Avrupa'da 4, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertli formayı 13 karşılaşmada terletti ve karnesiyle göz kamaştırdı.
0.92'LİK ORTALAMA YAKALADI
Üç kulvarda birden çıktığı zor müsabakalarda kalesini başarıyla savunan İrfan Can, rakiplerin çektiği 50 isabetli şutun 38'ini kurtardı ve %76'lık değeriyle takımını ayakta tutan isimlerden oldu. Filelerinde 12 gol görürken maç başı gol yeme oranını 1'in altında (0.92) tutmayı başardı. Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada kalesine duvar örerek performansını taçlandırdı.