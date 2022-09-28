Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı skorlara yansıdı!

Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, 6 maç oynayan Fenerbahçe, ağları en fazla havalandıran (20) takım oldu.Maç başına attığı 3.3 gol ortalamasıyla Kanarya, Avrupa'nın majör ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve Fransa'dan PSG ile liderliği paylaşıyor.Golcü kimliğiyle dikkat çeken sarı lacivertliler, sezonun en farklı iki galibiyetine imza attı. Kasımpaşa'yı 6-0, Alanya'yı 5-0 mağlup etti.