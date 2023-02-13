Fenerbahçe'de Joao Pedro gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro, takımla birlikte çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Joao Pedro gelişmesi
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13 Şubat 2023 20:20
Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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