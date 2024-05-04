Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in planı belli oldu

İsmail Yüksek, EURO 2024'ü düşünerek ameliyatsız tedaviye karar verdi. Yabancı uzman bir doktordan destek alan Fenerbahçeli milli futbolcu, Almanya'daki finallere kadar sahalara dönmeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in planı belli oldu
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04 Mayıs 2024 12:13
Beşiktaş derbisinde topu oyunda tutmaya çalışırken sağ ayak bileğinden ciddi biçimde sakatlanan Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek sezonu kapattı.

TEDAVİ YÖNTEMİNE KARAR VERDİ

Ayak bileği bağında kopma meydana gelen İsmail, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 finallerini de düşünerek tedavi yöntemine karar verdi.

İSMAİL YÜKSEK'İN PLANI

Ameliyat olmadan tedavisini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli futbolcu bunun için yurt dışında bulunan uzman bir doktordan destek aldı. Kulüp doktoru ile ortak yürütülecek tedavinin sonunda milli orta saha oyuncusunun EURO 2024'e yetişmesi planlanıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gözdeleri arasında bulunan İsmail Yüksek'in tek hedefi EURO 2024 kadrosunda hazır şekilde yer almak. Bunun için de tedaviye hemen başlandı. Bu sezon kariyerinde büyük sıçrama yapan yetenekli futbolcunun durumunu yabancı kulüpler yakından takip ediyor.

AVRUPA'DAN İLGİ SÜRÜYOR

Avrupa'nın önemli ekipleri İsmail'i kadrolarına katmak istiyor. 10'un üzerinde kulüp kulüple ve futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Çıkış maddesi olmayan İsmail Yüksek'in sağlığına kavuşması ve EURO 2024 finalleri sonrası önemli bir resmi teklif alması bekleniyor. 

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