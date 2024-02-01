Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sırrı babacanlığı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sırrı, her oyuncusuna bir baba şefkatiyle yaklaşması...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sırrı babacanlığı!
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01 Şubat 2024 11:27
Fenerbahçe'deki başarının ve takımdaşlığın baş mimarı şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal...

Kartal'ın sırrı ise; her oyuncusuna bir baba şefkatiyle yaklaşması...

62 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerinin dertlerini dinleyip, güzel sözlerle motive ediyor ve hiç birini kırmadan forma adaletini sağlıyor. 

 
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