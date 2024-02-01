Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sırrı babacanlığı!

Fenerbahçe'deki başarının ve takımdaşlığın baş mimarı şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal...
Kartal'ın sırrı ise; her oyuncusuna bir baba şefkatiyle yaklaşması...
62 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerinin dertlerini dinleyip, güzel sözlerle motive ediyor ve hiç birini kırmadan forma adaletini sağlıyor.
Kartal'ın sırrı ise; her oyuncusuna bir baba şefkatiyle yaklaşması...
62 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerinin dertlerini dinleyip, güzel sözlerle motive ediyor ve hiç birini kırmadan forma adaletini sağlıyor.