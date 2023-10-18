Süper Lig'de 8'de 8 yaparak harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de, futbolcuların formda olması ve saha içerisinde oldukça istekli görüntü çizmesi teknik heyeti son derece memnun ediyor.
Kadronun genişliği ve birçok yıldızın son haftalardaki yüksek performansı, İsmail Kartal'ı kadro kurarken bir hayli zorluyor.
MİLLİ ARANIN ARDINDAN DAHA DA ZORLAŞACAK
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde patlattığı bombalarla geniş ve kaliteli bir kadro kurdu. Birçok futbolcunun kısa sürede formunu yükseltmesi, İsmail Kartal'a kadro seçimi yaparken tatlı bir zorluk yaşatmaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Milli araya adeta performansının zirvesinde girdi. Peş peşe gelen 4-0'lık Başakşehir, 5-0'lık Rizespor ve 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetlerinde birçok oyuncu göz doldurdu. Kartal için işler, Milli aranın ardından daha da zorlaşacak gibi görünüyor.
KANATTA REKABET YÜKSEK
Emre Mor, henüz sezonun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma rekabetinin dışında kalmıştı. 15 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ses getiren Cengiz Ünder ise 4. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Milli arada bu iki oyuncu da çalışmalara başladı. Hem Cengiz hem de Emre'nin kısa sürede tamamen hazır hale gelmeleri ve kıyasıya devam eden forma rekabetine dahil olmaları bekleniyor. Kanatlarda şu anda Tadic ve İrfan Can Kahveci son derece formda. Öte yandan King de bulduğu her şansı çok iyi değerlendirdi.
DAHA FAZLA ROTASYON
Sarı-Lacivertliler'de rotasyonun en belli olduğu bölge olarak stoper hattı görülüyordu. Becao ve Djiku 1 numaralı tercih. Serdar Aziz ise bu ikilinin yanında zaman zaman 11'de görev yaptı. Samet Akaydın ise 4. tercih olarak, rotasyonun dışında kalmıştı. Ancak Samet, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı maçlarda 11'de görev yaptı, müthiş performans sergiledi. Samet'in Milli forma altında yaptığı bu çıkış, İsmail Kartal'a da adeta, "Hocam, rekabette ben de varım" mesajı oldu. İsmail Kartal için ilk 11'i belirlemek artık daha da zor. Ancak diğer yandan haftada 2 maçlık periyotlarda Kartal, çok daha rahat bir şekilde, daha fazla rotasyon yapabilecek.
1 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
İsmail Kartal, önceki günkü antrenmanın ardından öğrencilerine 1 gün izin vermişti. Önceki günü dinlenerek geçiren SarıLacivertliler, dün yeniden Samandıra'da toplandı. Hatayspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam edildi. Milli takımlara giden bazı oyuncuların dönmesiyle birlikte idman temposu normal seviyeye çıkmaya başladı. İsmail Kartal'ın, Milli görevden gelen öğrencileriyle kısa bir konuşma yapıp, durumlarını sorduğu öğrenildi. Ardından Sarı-Lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Kadronun genişliği ve birçok yıldızın son haftalardaki yüksek performansı, İsmail Kartal'ı kadro kurarken bir hayli zorluyor.
MİLLİ ARANIN ARDINDAN DAHA DA ZORLAŞACAK
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde patlattığı bombalarla geniş ve kaliteli bir kadro kurdu. Birçok futbolcunun kısa sürede formunu yükseltmesi, İsmail Kartal'a kadro seçimi yaparken tatlı bir zorluk yaşatmaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Milli araya adeta performansının zirvesinde girdi. Peş peşe gelen 4-0'lık Başakşehir, 5-0'lık Rizespor ve 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetlerinde birçok oyuncu göz doldurdu. Kartal için işler, Milli aranın ardından daha da zorlaşacak gibi görünüyor.
KANATTA REKABET YÜKSEK
Emre Mor, henüz sezonun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma rekabetinin dışında kalmıştı. 15 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ses getiren Cengiz Ünder ise 4. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Milli arada bu iki oyuncu da çalışmalara başladı. Hem Cengiz hem de Emre'nin kısa sürede tamamen hazır hale gelmeleri ve kıyasıya devam eden forma rekabetine dahil olmaları bekleniyor. Kanatlarda şu anda Tadic ve İrfan Can Kahveci son derece formda. Öte yandan King de bulduğu her şansı çok iyi değerlendirdi.
DAHA FAZLA ROTASYON
Sarı-Lacivertliler'de rotasyonun en belli olduğu bölge olarak stoper hattı görülüyordu. Becao ve Djiku 1 numaralı tercih. Serdar Aziz ise bu ikilinin yanında zaman zaman 11'de görev yaptı. Samet Akaydın ise 4. tercih olarak, rotasyonun dışında kalmıştı. Ancak Samet, A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı maçlarda 11'de görev yaptı, müthiş performans sergiledi. Samet'in Milli forma altında yaptığı bu çıkış, İsmail Kartal'a da adeta, "Hocam, rekabette ben de varım" mesajı oldu. İsmail Kartal için ilk 11'i belirlemek artık daha da zor. Ancak diğer yandan haftada 2 maçlık periyotlarda Kartal, çok daha rahat bir şekilde, daha fazla rotasyon yapabilecek.
1 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
İsmail Kartal, önceki günkü antrenmanın ardından öğrencilerine 1 gün izin vermişti. Önceki günü dinlenerek geçiren SarıLacivertliler, dün yeniden Samandıra'da toplandı. Hatayspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam edildi. Milli takımlara giden bazı oyuncuların dönmesiyle birlikte idman temposu normal seviyeye çıkmaya başladı. İsmail Kartal'ın, Milli görevden gelen öğrencileriyle kısa bir konuşma yapıp, durumlarını sorduğu öğrenildi. Ardından Sarı-Lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.