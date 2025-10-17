17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk için af yolda!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hatalarından ders çıkardıklarını söyleyen İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onayını alıp affetmeye hazırlanıyor.

calendar 17 Ekim 2025 10:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Samsunspor maçında soyunma odasında takım arkadaşıyla kavga eden İrfan Can Kahveci ile oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösteren Cenk Tosun'a af yolu gözüktü.

AF BEKLENİYOR

İrfan ve Cenk, "Üzgünüz" dedi, hatalarından ders çıkardıklarını söyledi. Sadettin Saran, teknik heyetin onayını aldıktan sonra İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'a ikinci bir şans vermeyi planlıyor.

İki futbolcunun birkaç hafta içerisinde affedilmesi bekleniyor.

SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, çarşamba günü basın toplantısında İrfan Can ve Cenk Tosun için açıklama yapmıştı.

Saran, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım." dedi.

"BİZ ONLARA GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkanı, sürecin kişisel değil, tamamen profesyonel bir karar olduğunu vurguladı:

"Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

"HENÜZ BÖYLE BİR KARAR ALINMADI"

Saran ayrıca, devre arasında gönderilme ihtimallerine ilişkin "Henüz böyle bir karar alınmadı. Önce konuşacağız, durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


 

  
