Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, Cengiz Ünder gibi sakatlanarak oyundan çıktı.
82. dakikada kramp girdiği için takım arkadaşlarından yardım isteyen Fred, ardından ayağa kalktı ancak sekerek oyuna devam etmeye çalıştı. Kenara değişiklik işaret eden Fred, 2 dakika sonra oyundan çıktı.
Fred'in yerine Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bertuğ Elmaz oyuna girdi.
Teknik direktör İsmail Kartal sakatlıklarla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzde yüz bir sakatlıkları yok. Bir haftadır bizimle antrenman yapıyorlar. Biz de bunu biliyorduk. Planımız 55-60 dakika oynatmaktı. Cengiz o dakikalarda çıktı. Fred biraz daha oyunda kaldı. Fizik seviyelerini takımın seviyesine çıkardığımız zaman çok daha katkı vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
82. dakikada kramp girdiği için takım arkadaşlarından yardım isteyen Fred, ardından ayağa kalktı ancak sekerek oyuna devam etmeye çalıştı. Kenara değişiklik işaret eden Fred, 2 dakika sonra oyundan çıktı.
Fred'in yerine Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bertuğ Elmaz oyuna girdi.
Teknik direktör İsmail Kartal sakatlıklarla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzde yüz bir sakatlıkları yok. Bir haftadır bizimle antrenman yapıyorlar. Biz de bunu biliyorduk. Planımız 55-60 dakika oynatmaktı. Cengiz o dakikalarda çıktı. Fred biraz daha oyunda kaldı. Fizik seviyelerini takımın seviyesine çıkardığımız zaman çok daha katkı vereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.