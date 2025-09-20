20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-042'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-112'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-174'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-023'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-240'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-141'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-140'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-040'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-151'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-250'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-051'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-250'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-080'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-177'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Fenerbahçe'de ibra kararı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi. Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.

20 Eylül 2025 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini, kongreyi takip eden üyelere aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Zaman kaybetmemek adına denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge, üyelerin oylarına sunuldu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı.

Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.

Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

SADETTİN SARAN'IN KARARI

Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Eyüpspor 6 1 2 3 4 9 5
13 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Gençlerbirliği 6 0 1 5 3 9 1
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
