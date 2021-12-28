Fenerbahçe'de hedef Karagümrüklü Pesic!

Altay'ın dönüşüyle yedek kaleci, Novak'ın çıkışıyla sol bek arayışlarına nokta koyan Fenerbahçe yıldız bir golcüyle takımı takviye etmek istiyor.



Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; İlk yarıda Valencia'nın sakatlığı, Berisha ve Serdar Dursun'un yetersiz bulunan performansları yüzünden ocakta öncelik bir golcüye ayırmış durumda.



Kulislerde Muriqi, Boupendza isimleri öne çıksa da asıl hedefte 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Pesic'in olduğu öğrenildi.



FENERBAHÇE'YE GOL ATTI



Pesic, ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını havalandıran isim olmuştu.



PESIC'İN KARİYERİ



Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi. Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.











