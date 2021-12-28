Fenerbahçe'de hedef Karagümrüklü Pesic!

Transfer döneminde golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe'nin hedefinde 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Aleksandar Pesic'in olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef Karagümrüklü Pesic!
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28 Aralık 2021 11:01
Aleksandar Pesic
Aleksandar Pesic
Karagümrük
Altay'ın dönüşüyle yedek kaleci, Novak'ın çıkışıyla sol bek arayışlarına nokta koyan Fenerbahçe yıldız bir golcüyle takımı takviye etmek istiyor.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; İlk yarıda Valencia'nın sakatlığı, Berisha ve Serdar Dursun'un yetersiz bulunan performansları yüzünden ocakta öncelik bir golcüye ayırmış durumda.

Kulislerde Muriqi, Boupendza isimleri öne çıksa da asıl hedefte 18 lig maçında 11 gol atan Karagümrüklü Pesic'in olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Pesic, ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük'ün 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin ağlarını havalandıran isim olmuştu.

PESIC'İN KARİYERİ

Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi. Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti. 

 

 


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