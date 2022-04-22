Fenerbahçe'de sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı.



Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Formasını kaybeden Gustavo'ya ödenen 3.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen Kanarya, Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu masaya oturacak. Alacaklarının bir kısmı ödenip gönderme yolu aranacak.



