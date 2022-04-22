Fenerbahçe'de Gustavo ile ayrılık görüşmesi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu birçok isimle de yollar ayrılacak. Beklentilerin altında kalan Berisha ve 3.5 milyon euro kazanan Luiz Gustavo ile görüşülecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo ile ayrılık görüşmesi
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22 Nisan 2022 11:22
Fenerbahçe'de sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Formasını kaybeden Gustavo'ya ödenen 3.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen Kanarya, Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu masaya oturacak. Alacaklarının bir kısmı ödenip gönderme yolu aranacak.  

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