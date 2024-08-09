Fenerbahçe'de geri sayım başladı: 10 gün

Gözden düşen oyuncuların takım bulamaması, Fenerbahçe'nin bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, acil eylem planına geçme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de geri sayım başladı: 10 gün
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09 Ağustos 2024 12:52
Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önemli.

Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği futbolcular, henüz takımdan ayrılabilmiş değil. Yönetim, her ne kadar oyuncuların menajerlerine "Kulüp bulun" talimatı verse de resmi bir teklif gelmedi. Bu da transferde Fenerbahçe'nin bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, acil eylem planına geçme kararı aldı.

Öncelik, Luan Peres, Miguel Crespo, Joao Pedro ve Cengiz Ünder'i elden çıkarmak. Cengiz hariç, diğer üç isme gelecek olan her türlü teklif kabul edilecek.

Gelmezse ise 10 gün içinde Peres ve Pedro'nun bonservisleri verilecek. Crespo ile Cengiz'e gelecek kiralama teklifleri de kabul edilecek. Maaş ve bonservisleri üst üste konulduğunda 4 oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti 40 milyon euro civarında.
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