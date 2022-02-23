Fenerbahçe 'de gençlik ateşi sönmeyecek gibi. 16'lık Arda Güler'in gösterdiği müthiş performans camiaya büyük umut oldu. Sarı-Lacivertliler'de yeni gençler de kadroda yer bulmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag ile oynanacak Konferans Ligi play-off turu rövanş maçının kadrosunu açıkladı.16 yaşındaki genç yıldız Arda Güler dışında Ruhan Arda, Bora Aydınlık, Ertuğrul Çetin de kadroda yer alan isimler oldu.Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Bora Aydınlık sol kanatta forma giyiyor. Doğum yeri Miami olan 2005 doğumlu yıldız şans bulursa Slavia deplasmanında forma giyebilecek.19 yaşındaki sağ bek Ruhan Arda Aksoy da kadroda yer alan bir başka isim. O da Arda Güler gibi forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek isteyecek. Kadroda ayrıca 18 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin de yer alıyor. Fenerbahçe'nin ilk Slavia Prag maçında altyapıdan stoper Bora Cuha kadroya alınmıştı.