Fenerbahçe'de Fred'in dönüşü gecikti. Ancak sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı futbolcunun yeri için alternatif isimler fazlalaştı.
FRED'İN YOKLUĞUNDA TAKIM ÇÖKTÜ
Pendikspor maçında sakatlanan futbolcunun yokluğunda takımın orta sahası adeta çöktü. Fred varken tüm resmi maçlarını kazanan takım, futbolcunun yokluğunda çıkılan üç maçın ikisini kaybetti. Birinde ise berabere kaldı.
YETİŞMEME İHTİMALİ VAR
Kasık sakatlığını atlatan Fred'in bu haftaki Karagümrük maçı öncesi yetişmeme ihtimali söz konusu bulunuyor. Yüzde 100 hazır olmadan oynatılmaması planlanan Brezilyalı futbolcunun gelecek haftaki Sivasspor maçında sahalara dönmesine karar verildi. Durumu yakından takip edilen Fred'in yanı sıra, Djiku da Sivasspor maçıyla sahalara dönecek.
FORMASINA 3 ADAY VAR
Fred'in yokluğunda bu görev için birçok aday var. Miha Zajc'ın dışında, iyileşen Mert Hakan Yandaş da formaya aday. Ayrıca Miguel Crespo da bu bölgede düşünülüyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
FRED'İN YOKLUĞUNDA TAKIM ÇÖKTÜ
Pendikspor maçında sakatlanan futbolcunun yokluğunda takımın orta sahası adeta çöktü. Fred varken tüm resmi maçlarını kazanan takım, futbolcunun yokluğunda çıkılan üç maçın ikisini kaybetti. Birinde ise berabere kaldı.
YETİŞMEME İHTİMALİ VAR
Kasık sakatlığını atlatan Fred'in bu haftaki Karagümrük maçı öncesi yetişmeme ihtimali söz konusu bulunuyor. Yüzde 100 hazır olmadan oynatılmaması planlanan Brezilyalı futbolcunun gelecek haftaki Sivasspor maçında sahalara dönmesine karar verildi. Durumu yakından takip edilen Fred'in yanı sıra, Djiku da Sivasspor maçıyla sahalara dönecek.
FORMASINA 3 ADAY VAR
Fred'in yokluğunda bu görev için birçok aday var. Miha Zajc'ın dışında, iyileşen Mert Hakan Yandaş da formaya aday. Ayrıca Miguel Crespo da bu bölgede düşünülüyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU