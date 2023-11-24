'de'in dönüşü gecikti. Ancak sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı futbolcunun yeri içinPendikspor maçında sakatlanan futbolcunun yokluğunda takımın orta sahası adeta çöktü. Fred varken tüm resmi maçlarını kazanan takım, futbolcunun yokluğunda çıkılan üç maçın ikisini kaybetti. Birinde ise berabere kaldı.Kasık sakatlığını atlatan Fred'in bu haftaki Karagümrük maçı öncesi yetişmeme ihtimali söz konusu bulunuyor. Yüzde 100 hazır olmadan oynatılmaması planlanan Brezilyalı futbolcunun gelecek haftaki Sivasspor maçında sahalara dönmesine karar verildi. Durumu yakından takip edilen Fred'in yanı sıra, Djiku da Sivasspor maçıyla sahalara dönecek.Fred'in yokluğunda bu görev için birçok aday var.'ın dışında, iyileşenda formaya aday. Ayrıcada bu bölgede düşünülüyor.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.